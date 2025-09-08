ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа

    Скончался народный художник Назим Бейкишиев

    Искусство
    • 08 сентября, 2025
    • 23:26
    Скончался народный художник Назим Бейкишиев

    Скончался народный художник Азербайджана Назим Бейкишиев.

    Как передает Report, об этом в социальных сетях сообщили его близкие.

    Напомним, что Н.Бейкишиев родился в 1948 году. После окончания факультета живописи Художественной школы имени Азима Азимзаде работал в Бакинской государственной картинной галерее. Позднее работал художником-постановщиком и главным художником в Сумгайытском государственном музыкально-драматическом театре им. Г. Араблинского, Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии, Азербайджанском государственном театре юного зрителя.

    С 2001 года был главным художником Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Здесь он создал художественное оформление для ряда сценических произведений. В 2002 году получил звание заслуженного художника, а в 2007 году - народного художника.

    Бейкишиев художник скончался
    Xalq rəssamı Nazim Bəykişiyev vəfat edib

    Последние новости

    00:40

    Французы устроили демонстрации возле мэрий из-за скорой отставки премьера

    Другие страны
    00:17

    Reuters: Премьер Катара надавил на ХАМАС, чтобы они приняли условия США по Газе

    Другие страны
    00:00

    В Измире девять человек задержаны по делу о вооруженном нападении

    В регионе
    23:47

    Финляндия созывает спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины

    Другие страны
    23:35

    В двух районах Баку временно ограничат подачу воды

    Инфраструктура
    23:26

    Скончался народный художник Назим Бейкишиев

    Искусство
    23:14

    Президент Мексики раскритиковала рейд против мигрантов в США

    Другие страны
    23:04

    Пашинян выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    В регионе
    22:58

    Пострадавшая два дня назад в ДТП в Огузе женщина погибла в больнице

    Происшествия
    Лента новостей