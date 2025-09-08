Скончался народный художник Назим Бейкишиев

Скончался народный художник Азербайджана Назим Бейкишиев.

Как передает Report, об этом в социальных сетях сообщили его близкие.

Напомним, что Н.Бейкишиев родился в 1948 году. После окончания факультета живописи Художественной школы имени Азима Азимзаде работал в Бакинской государственной картинной галерее. Позднее работал художником-постановщиком и главным художником в Сумгайытском государственном музыкально-драматическом театре им. Г. Араблинского, Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии, Азербайджанском государственном театре юного зрителя.

С 2001 года был главным художником Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Здесь он создал художественное оформление для ряда сценических произведений. В 2002 году получил звание заслуженного художника, а в 2007 году - народного художника.