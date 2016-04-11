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    Скончался народный артист России Альберт Филозов

    Филозов служил в театре Школа современной пьесы

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Москве умер известный актер театра и кино народный артист России Альберт Филозов, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Альберт Филозов родился 25 июня 1937 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Получил профессию токаря, работал на заводе "Шарикоподшипник".

    В 1955 году вместе с Юрием Гребенщиковым был принят выездной комиссией в Школу-студию МХАТ (курс Виктора Станицына).

    Филозов служил в театре "Школа современной пьесы". Он снимался в таких фильмах, как "Мэри Поппинс, до свидания", "Одиссея капитана Блада", "Рыжий, честный, влюбленный", играл в сериалах.

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