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    Скончался кинорежиссер Тофик Исмайлов

    Он скончался 25 марта после продолжительной болезни

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Скончался видный деятель кино, удостоенный президентской пенсии кинорежиссер Тофик Исмайлов.

    Как сообщили Report из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, Т.Исмайлов скончался 25 марта после продолжительной болезни.

    Т.Исмайлов родился 6 апреля 1939 года в Баку. Он является режиссером таких фильмов, как "Я придумываю песню", "Поет Муслим Магомаев", "Учитель музыки", "Парни нашей улицы", "Иду на вулкан" и пр. 

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