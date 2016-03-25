Скончался кинорежиссер Тофик Исмайлов

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Скончался видный деятель кино, удостоенный президентской пенсии кинорежиссер Тофик Исмайлов.

Как сообщили Report из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, Т.Исмайлов скончался 25 марта после продолжительной болезни.

Т.Исмайлов родился 6 апреля 1939 года в Баку. Он является режиссером таких фильмов, как "Я придумываю песню", "Поет Муслим Магомаев", "Учитель музыки", "Парни нашей улицы", "Иду на вулкан" и пр.