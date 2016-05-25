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    Скончался известный британский актер

    Берт Квук умер на 86 году жизни

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Скончался известный британский актер Берт Квук.

    Как сообщает Report, актер умер на 86 году жизни.

    Отметим, что актер родился в 1930 году в Британии, его детство прошло в Шанхае. Он получил широкую известность благодаря участию в съемках серии фильмов "Розовая пантера". Берт Квук снялся в 7 телевизионных фильмах, работа над которыми велась в период с 1975 по 1993 год.

    В 2011 году он стал кавалером Ордена Британской империи.

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