Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Скончался известный британский актер Берт Квук.

Как сообщает Report, актер умер на 86 году жизни.

Отметим, что актер родился в 1930 году в Британии, его детство прошло в Шанхае. Он получил широкую известность благодаря участию в съемках серии фильмов "Розовая пантера". Берт Квук снялся в 7 телевизионных фильмах, работа над которыми велась в период с 1975 по 1993 год.

В 2011 году он стал кавалером Ордена Британской империи.

