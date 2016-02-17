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    Скончался известный американский актер

    Джордж Гейнс прославился после сериала Полицейская академия

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Известный американский актер Джордж Гейнс скончался на 98-м году жизни. 

    Как сообщает Report, информацию об этом сообщила его дочь.

    Джордж Гейнс прославился благодаря роли комиссара Лассарда в серии фильмов "Полицейская академия".

    Гейнс снимался во множестве телевизионных сериалов в 1960-1970 годах, также известен по роли в фильме "Тутси". Из кино актер ушел в 2003 году. Последним фильмом в его карьере стала комедия "Молодожены".

    В последние годы жизни актер жил в городе Санта-Барбара, штат Калифорния. 

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