Скончался известный американский актер

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Известный американский актер Джордж Гейнс скончался на 98-м году жизни.

Как сообщает Report, информацию об этом сообщила его дочь.

Джордж Гейнс прославился благодаря роли комиссара Лассарда в серии фильмов "Полицейская академия".

Гейнс снимался во множестве телевизионных сериалов в 1960-1970 годах, также известен по роли в фильме "Тутси". Из кино актер ушел в 2003 году. Последним фильмом в его карьере стала комедия "Молодожены".

В последние годы жизни актер жил в городе Санта-Барбара, штат Калифорния.