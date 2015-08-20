Скончался известный актер театра и кино Лев Дуров

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Актер театра и кино, народный артист СССР Лев Дуров скончался в московской больнице в ночь со среды на четверг. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявила дочь артиста Екатерина Дурова.

Российский актер, режиссер, народный артист СССР Лев Дуров родился 23 декабря 1931 года в Москве, он приходился внучатым племянником знаменитым цирковым артистам Анатолию и Владимиру Дуровым.

В кино Дуров сыграл более 200 ролей. Всенародную известность принесли работы в картинах "Я шагаю по Москве", "Старики-разбойники", "Семнадцать мгновений весны", "Большая перемена", а также в фильмах "Не послать ли нам гонца?" и "Луной был полон сад". Л.Дуров также снялся в азербайджанском фильме "Не бойся, я с тобой".