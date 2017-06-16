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    Скончался британский актер из "Гарри Поттера"

    Сэм Бизли умер во сне в возрасте 101 года

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Скончался британский актер Сэм Бизли, снимавшийся в фильме "Гарри Поттер и Орден Феникса". Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, артист умер во сне. Ему был 101 год.

    В поттериане Бизли играл одного из директоров школы Хогвартс Эдварда Эверарда.

    Кроме того, актер снимался в лентах "Агент Джонни Инглиш", "Дневник Бриджет Джонс", сериале "Гордость и предубеждение".

    Свою карьеру он начинал в театре, но был вынужден оставить профессию из-за Второй мировой войны. На протяжении нескольких десятилетий он занимался своим антикварным магазином. К актерству Бизли вернулся в возрасте 75 лет.

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