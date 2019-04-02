Скончался азербайджанский режиссер

В возрасте 65 лет скончался известный азербайджанский режиссер и сценарист Ровшан Алмурадлы.

Сын покойного Кямал Алмурадлы сообщил Report, что режиссер страдал от сердечной недостаточности:

"Отец будет похоронен в Сумгайыте. Пока неизвестно, где пройдет церемония прощания".

Ровшан Алмурадлы родился в Баку 19 апреля 1954 года. В 1972-1976 гг. окончил актерский факультет Азербайджанского государственного института искусств им. М.А.Алиева. В 1976-1980 гг. работал актером в Шекинском государственном драматическом театре.

Он создал яркие роли, представ в образе Короля Лира, Довлет-бека в спектакле "Айдын" по одноименной пьесе Джафара Джаббарлы, Ибиша Ибишли и Хаджи Зыг-Зыга в спектакле по произведению Анара "Человек человека", Гасыма в "Леса на берегах Куры" по произведению Акрама Айлисли.

В 1991 году был режиссером-постановщиком фильма "Подвал" по произведению М.Сулейманлы, в 1992 году экранизировал "Записки сумасшедшего" М.Гоголя, в 1992 году поставил на сцене Гянджинского государственного драматического театра спектакль "Шестой этаж пятиэтажного дома", в 1993-1995 гг. выступил режиссером-постановщиком художественного фильма "Груз".