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Шушинский театр откроет сезон премьерой

Шушинский театр откроет сезон премьерой Шушинский государственный музыкальный драматический театр откроет 148-й сезон 9 октября в 19:00 премьерой спектакля для детей "День рождения кролика", написанного Ханыманой Алибейли.
Искусство
7 октября 2021 г. 16:55
Шушинский театр откроет сезон премьерой
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Шушинский государственный музыкальный драматический театр откроет 148-й сезон 9 октября в 19:00 премьерой спектакля для детей "День рождения кролика", написанного Ханыманой Алибейли.

Об этом Report сообщил замдиректора Шушинского государственного музыкальный драмтеатра, заслуженный артист Азад Мамедов.

Сообщается, что в тот же день на сцене покажут также спектакль Алтая Мамедова "Безумец Домрул".

Постановщиком спектакля "День рождения кролика" является заслуженный артист Логман Керимов, художником-постановщиком Валех Мамедов. Главные роли исполняют Айшен Мирзаева, Гюларя Мамедова, Гюнель Иманова и др.

Постановщиком спектакля "Безумец Домрул" выступил заслуженный артист Логман Керимов, художником-постановщиком Валех Мамедов. Роли исполнили заслуженный артист Азад Мамедов, актеры Мамед Мамедов, Пюстяханым Зейналова, Захра Салаева и пр.

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Версия на английском языке Shusha Musical Drama Theater to open new season with premiere
Версия на азербайджанском языке Şuşa Teatrı mövsümü premyera ilə açacaq

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