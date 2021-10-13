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Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix

Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории американского стримингового сервиса Netflix.
Искусство
13 октября 2021 г. 12:13
Сериал Игра в кальмара стал самым популярным в истории Netflix

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории американского стримингового сервиса Netflix, передает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Игра в кальмара" официально достиг отметки в 111 миллионов поклонников, что делает его нашим самым крупным запуском сериала за всю историю", - говорится в сообщении Netflix в Twitter.

Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.

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