​Сегодня юбилей Самандара Рзаева

Баку. 02 января. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения великолепного мастера азербайджанского театра и кино Самандара Рзаева.

Как сообщает агентство Report, сегодня исполняется 70 лет со дня рождения актёра. Самандар Рзаев родился 2 января 1945 году в Агсу. В институте искусств, куда он поступил после окончания школы, актерскому мастерству он учился в классе Р. Тахмасиба, а после окончания института связал свою творческую судьбу с Национальным академическим драматическим театром, где проработал до конца своих дней актером этого театра. Будучи всесторонне одаренной творческой личностью, С.Рзаев с одинаковым успехом трудился в театре, кино, на телевидении, радио и в дубляже фильмов. Актер, который воплощал в себе яркий пример классического актерского мастерства, за свою недолгую творческую жизнь создал множество интереснейших образов в таких спектаклях как "На дне", "Гамлет", "После дождя", "Бесприданница", "Сборище сумасшедших" и др.

Отметим что, в этом году пройдет торжество по случаю юбилея актера.