Сегодня день рождения Зейнаб Ханларовой

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения выдающейся певицы Азербайджана, народной артистки СССР Зейнаб Ханларовой.

Как сообщает Report, всемирно известной певице исполняется 79 лет.

Зейнаб Ханларова родилась в 1936 году в Баку.

В 1961 году окончила Бакинское музыкальное училище им. А.Зейналлы. С 1961 года является солисткой театра оперы и балета. З.Ханларова является первой исполнительницей мугама "Джахаргях" среди женщин. Она дала концерты во многих странах мира. О ней снят документальный фильм “Здравствуй, Зейнаб!”.

Зейнаб Ханларова также на протяжении длительного времени была депутатом Милли Меджлиса Азербайджана. Она награждена орденом "Шохрат".