Сегодня день рождения народного артиста, ставшего жертвой армянского терроризма

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения народного артиста, талантливого музыканта, композитора Рафика Бабаева. Как сообщает Report, композитору исполнилось бы 78 лет.

Рафик Бабаев родился 31 марта 1937 года в Баку в семье музыкантов. В 1943 году он поступил в музыкальную школу №160, где создал первый джазовый квартет.

В 1950 году он окончил данную школу и поступил в Бакинское музыкальное училище имени Асефа Зейналлы по классу фортепиано, где получил образование в классе Р.С.Левиной. Здесь он также работал музыкальным руководителем инструментального ансамбля.

В 1954 году на выпускном экзамене в его программу, помимо классических произведений, была включена композиция американского джазового пианиста Билла Эванса. Позднее Рафик Бабаев полностью посвящает себя джазовой музыке и в 1959 году после окончания Бакинской консерватории в качестве музыкального руководителя группы отправляется на гастроли по различным городам Советского Союза.

В 1967 году Рашид Бейбутов создает Театр песни, куда Рафик Бабаев приглашается на должность музыкального руководителя. В 1967 году на Международном джазовом фестивале в городе Таллине ансамбль Рафика Бабаева становится лауреатом.

В 1991 году Рафик Бабаев организует фольклорно-джазовый коллектив "Джанги" и создает студию звукозаписи для реализации музыкальных проектов.

19 марта 1994 года десятки невинных мирных жителей, в том числе женщины, дети и старики, стали жертвой кровавого террора, организованного армянскими экстремистами. Одним из жертв взрыва на станции метро "20 января" стал и Рафик Бабаев. В результате взрыва погибло 14 человек, ранено 49. По итогам расследования были арестованы члены сепаратисткой организации "Садвал". В ходе следствия стало известно, что террористы находились в тесной связи с органами спецслужбы Армении, прошли специальное обучение на территории Армении.