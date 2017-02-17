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    Расим Балаев: Сейчас чувствую себя нормально

    Супруга актера перенесла операцию

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Сейчас чувствую себя нормально.

    Об этом Report заявил народный артист Расим Балаев.

    "В СМИ распространилась информация о том, что я и моя супруга чувствуем себя неважно и по этой причине уехали за рубеж. На данный момент у нас все нормально. Моей супруге в одной из бакинских больниц прооперировали колено. Сейчас она продолжает лечение на дому. Врачи расценивают ее состояние как нормальное", - подчеркнул актер.

    Отметим, что некоторое время назад у Р.Балаева возникли проблемы с желудком. 

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