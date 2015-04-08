Работы дочери Тогрула Нариманбекова выставлены в Париже

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ При поддержке Ассоциации "Женское искусство" (Femme art) в галерее "Русский мир" 8-го округа Парижа состоялась выставка работ художниц из Турции, Кипра и Грузии.

Как сообщает Report, Азербайджан на выставке представила заслуженный художник Асмер Нариманбекова, чьи написанные маслом работы вызвали большой интерес участников выставки.

На выставке было представлено около 50-ти работ.

Отметим, что Ассоциация "Женское искусство" создана в 2007 году, она имеет 12 отделений в Турции и 5 в других странах. Ассоциация объединяет вокруг себя художниц различных национальностей из 28 стран мира.

Напомним, что Асмер Нариманбекова является дочерью известного художника Тогрула Нариманбекова.