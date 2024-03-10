Работу Ван Гога продали на ярмарке искусств в Маастрихте за €4,5 млн

Картина "Портрет крестьянки в белом чепце", написанная Винсентом Ван Гогом (1853-1890) в 1884 году, была продана на Европейской ярмарке изящных искусств (TEFAF) в Маастрихте.

Картина "Портрет крестьянки в белом чепце", написанная Винсентом Ван Гогом (1853-1890) в 1884 году, была продана на Европейской ярмарке изящных искусств (TEFAF) в Маастрихте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NOS.

Новый владелец заплатил за произведение искусства более €4,5 млн.

Полотно написано масляной краской на холсте размером 63 на 48 см. Оно датируется примерно 1884 годом, когда Ван Гог жил в голландском городе Нюэнене, являющемся ныне пригородом Эйндховена.

Картина была выставлена на продажу американской галереей М.С. Рау, которая расположена в Новом Орлеане. Новым владельцем является частное лицо с частным музеем за пределами Европы. Его имя не называется.