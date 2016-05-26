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    В Баку состоялся I Международный конкурс классического и национального танцев

    Актриса Музыкального театра заняла третье место

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Актриса Азербайджанского государственного музыкального театра Джалала Новрузлу заняла третье место на I Международном конкурсе классического и национального танцев имени Гамар Алмасзаде.

    Об этом Report сообщили в Музыкальном театре.

    По информации, на конкурсе, организованном министерством культуры и туризма и Бакинской академией хореографии, приняли участие мастера балета из Азербайджана, России, Украины, Казахстана, Литвы и Ирана.

    В состав жюри вошли народные артисты Рафига Ахундова, Афаг Меликова, народный артист России Дикалу Музакаев, заслуженный артист Литвы Пятрас Скирмантас и заслуженный работник культуры Азербайджана Диляра Алиева. 

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