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    Принято решение, что Расим Балаев будет проходить лечение не в Турции, а в Азербайджане

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Визит в Турцию для прохождения лечения народного артиста Расима Балаева отложен.

    Об этом сообщил Report сам народный артист.

    Он отметил, что врач, который займется его лечением, приедет в Азербайджан из Турции: "Вы знаете, что клиники часто привозят зарубежных врачей. Этот врач несколько раз в месяц приезжает в Баку. Не знаю, приезжает ли этот врач ради меня, или это случайность. Также я пока не знаю, в какой больнице он будет меня лечить".

    Отметим, что Р. Балаев страдает от сахарного диабета и артериального давления. Также у него есть проблемы с позвоночником. Расходы на лечение народного артиста оплатит Азербайджанское государство.

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