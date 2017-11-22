Принято решение, что Расим Балаев будет проходить лечение не в Турции, а в Азербайджане

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Визит в Турцию для прохождения лечения народного артиста Расима Балаева отложен.

Об этом сообщил Report сам народный артист.

Он отметил, что врач, который займется его лечением, приедет в Азербайджан из Турции: "Вы знаете, что клиники часто привозят зарубежных врачей. Этот врач несколько раз в месяц приезжает в Баку. Не знаю, приезжает ли этот врач ради меня, или это случайность. Также я пока не знаю, в какой больнице он будет меня лечить".

Отметим, что Р. Балаев страдает от сахарного диабета и артериального давления. Также у него есть проблемы с позвоночником. Расходы на лечение народного артиста оплатит Азербайджанское государство.