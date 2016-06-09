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    ​Компания Walt Disney будет производить свои фильмы в Китае

    По словам президента компании, первый фильм будет запущен в производство уже в течение года

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Компания Walt Disney готовится начать производство своих фильмов в Китае. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил президент компании Роберт Айгер.

    По словам Роберта Айгера, первый фильм будет запущен в производство уже в течение года. Президент Walt Disney считает, что вскоре Китай станет самым большим в мире рынком кинопродукции.

    На данный момент за пределами США из пяти киностудий Walt Disney располагается только одна - Disney Nature, открытая в 2008 году в Париже. 

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