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    Представители Союза ашугов Азербайджана посетят Турцию

    Союз ашугов примет участие на закрытии международного фестиваля

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Представители Союза ашугов Азербайджана посетят Турцию для участия на закрытии международного фестиваля ашугов "Караван ашугов Горгуд Ата" ("Qorqud Ata Aşıqlar Karvanı").

    Об этом в заявлении Report сказал председатель Союза ашугов Азербайджана Магеррам Гысымлы.

    Он отметил, что мероприятие пройдет 24 ноября: "Азербайджан является одним из организаторов данного мероприятия. Фестиваль, открытие которого состоялось на Кипре, продолжился в Узбекистане, Казахстане и Азербайджане. Церемония закрытия состоится 24 ноября в Турции. Поэтому мы серьезно готовимся к церемонии закрытия. Фестиваль думают повторно организовать и осенью будущего года. На этот раз к фестивалю планируется привлечь около 10-ти тюркоязычных стран". 

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