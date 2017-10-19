Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Представители Союза ашугов Азербайджана посетят Турцию для участия на закрытии международного фестиваля ашугов "Караван ашугов Горгуд Ата" ("Qorqud Ata Aşıqlar Karvanı").

Об этом в заявлении Report сказал председатель Союза ашугов Азербайджана Магеррам Гысымлы.

Он отметил, что мероприятие пройдет 24 ноября: "Азербайджан является одним из организаторов данного мероприятия. Фестиваль, открытие которого состоялось на Кипре, продолжился в Узбекистане, Казахстане и Азербайджане. Церемония закрытия состоится 24 ноября в Турции. Поэтому мы серьезно готовимся к церемонии закрытия. Фестиваль думают повторно организовать и осенью будущего года. На этот раз к фестивалю планируется привлечь около 10-ти тюркоязычных стран".