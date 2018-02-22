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    Посольство Италии организует в Баку День дизайна

    Темой Дня в 2018 году станет Дизайн и устойчивость

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Посольство Италии в Азербайджане 1 марта проведет в Баку День итальянского дизайна, передает Report со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

    В посольстве отметили, что наряду с Баку данный день будет проводиться в 100 городах мира. Темой Дня в 2018 году станет "Дизайн и устойчивость".

    Отметим, что Итальянский фестиваль - это ежегодное мероприятие, организуемое Торговым агентством Италии, цель которого - продвигать бренд "Сделано в Италии", итальянскую продукцию, образ жизни, а также развитие торговых связей между Азербайджаном и Италией.

    В рамках мероприятий 1 марта планируется проведением конференции в Университете архитектуры в Баку, в ходе которой известные итальянские архитекторы поделятся своим опытом. Также планируется проведение круглых столов про  будущее Баку  в сфере архитектуры, его дизайн и градостроительство.

    В конце дня состоится выставка итальянских достижений в области дизайна, а также фотовыставка об итальянской архитектуре. 

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