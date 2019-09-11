Посол ЕС: Фестиваль "Maiden Tower. To Be a Women" призван обратить внимание на права женщин посредством творчества

Фестиваль "Maiden Tower. To Be a Women", который пройдет в Баку, поможет обратить внимание на такую важную тему, как права женщин, посредством творчества.

Как сообщает Report, об этом на посвященном фестивалю брифинге сказал глава делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.

Он отметил, что вопрос прав женщин - очень серьезная тема для всего мира. "В частности, в Европе этому вопросу уделяют большое внимание. Хочу отметить, что недавно избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен половину своего будущего кабинета сформировала из женщин", - сказал посол.

В свою очередь, автор идеи фестиваля, заслуженный художник Азербайджана Сабина Шихлинская заявила, что программа фестиваля очень насыщенная. По ее словам, за 10 дней публике будут представлены различные выставки, арт-ивенты, показы фильмов, мастер-классы и многое другое.

Она подчеркнула, что при подготовке к фестивалю организаторы сделали акцент на нестандартный подход к вопросу гендерного разнообразия.

Заместитель посла ЕС Денис Даниилидис в свою очередь отметил особую важность нынешнего года, поскольку в 2019 году программа "Восточное партнерство" отметила свое десятилетие: "Важен также тот факт, что 101 год назад Азербайджан впервые на мусульманском востоке дал право голоса женщинам. С этой точки зрения страна на тот период была либеральнее большинства европейских стран".

Отметим, фестиваль "Maiden Tower. To Be a Women" пройдет в Баку и других городах Азербайджана с 17 по 27 сентября.

Подробно с расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте: tobeawoman.az