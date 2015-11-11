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    Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола продан за 36 млн. долларов

    Картина ушла с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Портрет Мэрилин Монро работы американского художника Энди Уорхола продан на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт аукциона, картина "Четыре Мэрилин" ушла с молотка за 36 млн. долларов.

    "Четыре Мэрилин" - одно из самых известных произведений Уорхола, выполненное в технике шелкографии в желтых, фиолетовых и бирюзовых тонах.

    Всего на вечерние торги Christie's "Послевоенное и современное искусство" выставляли 70 лотов, которые были реализованы, в общем, за 332 млн. долларов. 

    Уорхол — основатель направления в современном искусстве, которое получило название "коммерческий поп-арт". Как художник и фотограф он много работал с образами звезд шоу-бизнеса и политиков. Ему принадлежат узнаваемые поп-арт-портреты Элизабет Тейлор, Джима Моррисона, Мика Джаггера и Элвиса Пресли, а также Мао Цзэдуна, Ричарда Никсона и Джона Кеннеди. В своем творчестве он применял так называемую технику шелкографии, или трафаретную печать, которая позволяла ему создавать множество копий одних и тех же изображений.

    В 2013 году в Баку в Центре Гейдара Алиева экспонировалась выставка работ Энди Уорхола. 

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