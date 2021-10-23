Похоронен народный артист Джанали Акберов

Народный артист, ханенде Джанали Акберов, похоронен на 2-ой Аллее почетного захоронения.

Народный артист, ханенде Джанали Акберов, похоронен на 2-ой Аллее почетного захоронения в Баку.

Как сообщает Report, на похоронах присутствовали деятели культуры и искусства, члены семьи покойного.

Джанали Акберов скончался минувшим днем, впав в кому после перенесенного инсульта.

Известный ханенде родился 10 марта 1940 года в Лянкяранском районе. В 1989 году был удостоен звания заслуженного артиста, в 1992 году - почетного звания народного артиста, в 2000 году награжден орденом “Шохрат”, в 2010 году - “Шараф”, в 2020 году - орденом Труда 1-й степени. Он получал президентскую пенсию.