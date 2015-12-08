Под картиной "Мона Лиза" обнаружен скрытый портрет

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Под самой известной картиной Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда") французский ученый Паскаль Котт обнаружил еще один портрет, сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си.

Паскаль Котт использовал уникальную фотокамеру для изучения картины и потратил более 10 лет на анализ данных.

Реконструкция, проведенная ученым, показывает другой портрет – на нем модель смотрит в сторону, у нее нет знаменитого прямого загадочного взгляда, как на полотне, находящемся в Лувре. Кроме того, на скрытой картине нет и загадочной улыбки, которая интригует почитателей искусства более 500 лет.

"Теперь мы можем в точности проанализировать, что именно происходит внутри слоев краски и "снять" слои картины. Мы можем восстановить хронологию создания полотна", — заявил французский ученый.

Не все ученые согласны с выводами, к которым пришел Паскаль Котт. А Лувр отказался прокомментировать подобные заявления.