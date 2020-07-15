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Парижский "Диснейленд" возобновил работу после карантина

Парижский "Диснейленд" возобновил работу после карантина Объятия с диснеевскими героями временно запрещены
Искусство
15 июля 2020 г. 14:39
Парижский Диснейленд возобновил работу после карантина

Парижский "Диснейленд", который оставался закрытым из-за эпидемии коронавируса четыре месяца, возобновил свою работу сегодня: ношение масок и бронирование билетов онлайн стали обязательными, объятия с диснеевскими героями временно запрещены.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, руководство открывшегося парка развлечений решило ограничить количество посетителей ежедневно, чтобы была возможность соблюдать барьерные меры, в частности, социальную дистанцию на аттракционах, в очередях, ресторанах, сообщается в коммюнике.

Теперь все желающие посетить "Диснейленд" должны заранее бронировать билеты на специальной онлайн-платформе и выбирать определенную дату визита. Обязательным является и ношение масок для всех посетителей старше одиннадцати лет. На территории комплекса установлено 2000 точек с антисептиком для рук, в частности, на входе и выходе на аттракционы, в бутиках, ресторанах, концертных залах.

Чтобы избежать столпотворения людей, администрация приняла решение пока не проводить парады диснеевских героев и вечерние шоу. Близкое взаимодействие с персонажами Диснея, в том числе объятия, также пока под запретом.

Парижский "Диснейленд", открывшийся в 1992 году, посетили 320 миллионов человек, большая часть из них иностранные туристы.

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