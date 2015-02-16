​Отметят 60-летие Ашуга Ахлимана

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ 9 марта этого года в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова отметят 60-летие известного ашуга Ахлимана Рагимова.

Как сообщает Report, об этом сообщили из пресс-службы министерства культуры и туризма.

На мероприятии при организационной поддержке министерства и Союза ашугов Азербайджана выступят мастера искусств, деятели науки и литературы, коллеги из вуза, друзья, студенты, ашуги из Южного Азербайджана. Здесь прозвучат песни на слова ашуга.

Отметим, что А.Рагимов родился 10 марта 1955 года в уджарском селе Баргушад. В настоящее время он заведует кафедрой "ашугское мастерство" и является членом Правления Союза ашугов Азербайджана.

По распоряжению президента страны Ильхама Алиева в 2007 году Ахлиман Рагимов был удостоен почетного звания "Заслуженный работник культуры Азербайджанской Республики".