Определились победители премии "Оскар" - СПИСОК

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе состоялась 90-я церемония вручения учрежденной Американской киноакадемией премии "Оскар".

Как сообщает Report, фильм The Shape of Water был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

Представляем список победителей:

Оскара за лучшую мужскую роль получил Гари Олдман, сыгравший в фильме "Темные времена"

Лучший режиссер — Гильермо дель Торо, "Форма воды" (The Shape of Water).

Лучшая женская роль — Фрэнсис Макдорманд, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс, "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049).

Лучший фильм на иностранном языке — "Фантастическая женщина" (Una mujer fantástica), Чили.

Лучшие визуальные эффекты — "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049).

Лучший композитор — Александр Депла, "Форма воды" (The Shape of Water).

Лучшая песня — Remember me, "Тайна Коко" (Coco).

Лучший анимационный короткометражный фильм —"Дорогой баскетбол" (Dear Basketball).

Лучший анимационный фильм — "Тайна Коко" (Coco)

Лучший короткометражный документальный фильм — "Рай — это пробка на 405-м шоссе" (Heaven is a Traffic Jam on the 405).

Лучший документальный фильм — "Икар" (Icarus).

Лучший короткометражный фильм — "Немое дитя" (The Silent Child).

Лучший дизайн костюмов — "Призрачная нить" (Phantom Thread).

Лучший грим и прически — "Темные времена" (Darkest Hour).

Лучший дизайн фильма — "Форма воды" (The Shape of Water).

Отметим, что учрежденная Американской киноакадемией премия "Оскар" считается самой престижной премией в области кинематографии. Созданная в 1927 году премия вручается раз в год. Первая церемония вручения премии состоялась 16 мая 1929 года в Лос-Анджелесе в отеле Hollywood Roosevelt. Впервые были представлены победители по 12 номинациям.