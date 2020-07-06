Обнаружена картина Рубенса стоимостью 4,3 млн долларов под вековым слоем пыли

"Портрет Леди", написанный Рубенсом в XVII веке, находился в частной коллекции в течение 139 лет до 2017 года

Cпециалисты аукционного дома Sotheby's в Лондоне обнаружили работу фламандского художника Питера Пауля Рубенса "Портрет Леди".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Independent. Картина, которая была сильно запылена и покрыта слоем лака, может быть оценена примерно в 4,3 млн долларов США.

"Портрет Леди", написанный Рубенсом в XVII веке, находился в частной коллекции в течение 139 лет до 2017 года, пока его не приобрел неназванный покупатель всего за 97,2 тыс. долларов США. Примечательно, что еще в 1902 году шедевр художника был выставлен на показ в Королевской академии художеств в Лондоне как произведение самого Рубенса.

Аукционный дом Sotheby's выставит произведение искусства на продажу 29 июля. Его цена составит примерно от 3,1 млн до 4,3 млн долларов США. Это должно быть первое подобное крупное мероприятие в Великобритании с момента объявления там карантина в рамках борьбы с эпидемией коронавируса нового типа в марте.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) - фламандский художник, лидер фламандской школы живописи, один из основоположников искусства барокко.