Обнародованы названия двух групп, которые выступят на церемонии инаугурации Дональда Трампа

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Обнародованы названия двух групп, которые выступят на церемонии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-Би-Си, на церемонии 20 января выступят хоровая группа The Mormon Tabernacle Choir и танцевальная группа The Radio City Rockettes.

Отметим, что Элтон Джон и Селин Дион отказались от выступления на церемонии инаугурации новоизбранного президента. Дональд Трамп недавно заявил, что многие известные лица во всем мира попросили билет для участия на церемонии.