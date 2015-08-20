Обнародована дата открытия нового сезона Азербайджанского национального драматического театра

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Новый сезон Академический национальный драматический театр откроет 18 сентября произведением "Карабахнаме" народного писателя и драматурга Ильяса Эфендиева.

Как сообщает Report, каждый сезон Национальный драматический театр открывает этим спектаклем.

Спектакль повествует об исторических событиях, которые произошли в XVIII веке в Шуше, являющейся центром Карабахского ханства, и об общественно-политической, семейно-бытовой жизни правителя Карабахского ханства Ибрагим хана, который стал жертвой интриг. Режиссером-постановщиком спектакля является народный артист Марахим Фарзалибеков, художником-постановщиком - Исмаил Мамедов.

Роли в спектакле исполняют народные артисты Ильхам Аскеров, Рафиг Азимов, Фирангиз Муталлимова, Саида Гулиева, Рамиз Мелик, Рамиз Новруз, заслуженные артисты Эльхан Гулиев, Аждар Гамидов, Мясмя Аслангызы, Эльшан Джабраилов, Аслан Ширин, актеры Амина Бабаева, Ровшан Керимдухт, Анар Гейбатов, Шахла Алигызы и др.

Отметим, что творческий коллектив Национального драматического театра начинает работу с 22 августа. 25 августа начнутся репетиции новых спектаклей.