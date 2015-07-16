​Обнародована программа Международного музыкального фестиваля в Габале

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Обнародован репертуар VII Международного музыкального фестиваля в Габале.

Report представляет репертуар фестиваля:

25 июля в 18:00 концерт камерного оркестра "Vayner Akademiya" (Австрия) в Камерном зале.

25 июля в 21:00 открытие VII Международного музыкального фестиваля в Габале. Концерт итальянского симфонического оркестра.

26 июля в 12:00 камерный концерт духового квинтета в Камерном зале.

26 июля в 18:00 вокальный и фортепианный концерт в Камерном зале.

26 июля в 21:00 концерт Итальянского симфонического оркестра на Открытой сцене.

27 июля в 16:00 концерт камерной музыки.

27 июля в 18:00 концерт камерной музыки в Камерном зале.

27 июля концерт ансамбля "Flamenko" на Открытой сцене (Испания).

28 июля в 18:00 Камерный концерт.

28 июля в 21:00 концерт Государственного камерного оркестра имени Кара Караева на Открытой сцене.

29 июля в 12:00 камерный концерт трио гитаристов в Камерном зале (Дубровник).

29 июля в 18:00 камерной концерт на Открытой сцене.

29 июля в 21:00 мугамный концерт на Открытой сцене.

30 июля в 12:00 камерный концерт (Сонаты для скрипки и оркестра) в Камерном зале.

30 июля в 18:00 камерный концерт в Камерном зале.

30 июля в 21:00 концерт камерного оркестра "Виртуозы Москвы" на Открытой сцене.

31 июля в 18:00 камерный концерт в Камерном зале.

31 июля в 21:00 на Открытой сцене состоится закрытие VII Международного музыкального фестиваля и концерт камерного оркестра "Виртуозы Москвы".