О национальном герое Азербайджана снимут фильм

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Заслуженный деятель искусства, кинорежиссер Энвер Эблудж готовится к съемкам нового фильма.

Об этом Report сообщил сам режиссер. Очередной фильм Э.Эблуджа расскажет о Народном герое Азербайджана Гюльтекин Аскеровой.

Энвер Эблудж заявил, что сценарий фильма уже готов и он ждет решения киностудии. Как только будут выделены средства для съемок, режиссер приступит к экранизации фильма.

"Моей последней работой является художественный фильм, снятый по сценарию Чингиза Абдуллаева "Перевернутый мир". Эта кинолента снята совместно с Ираном. Уже прошло 4 года. Это большой срок. Я соскучился по съемкам нового фильма. После фильма "Принц на белом коне" я сделал перерыв в 15 лет. Ждать столько - изнурительно для режиссера. Я давно хотел снять фильм про Гюльтекин Аскерову. Надеюсь, что моя мечта осуществится в 2015 году", - заключил Э.Эблудж.

Отметим, что режиссер Э.Эблудж дал условное название фильму - "Лев остается львом".