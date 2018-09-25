О Муслиме Магомаеве снимут восьмисерийный художественный фильм

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ "Будет снят восьмисерийный художественный фильм "Магомаев" о всемирно известном певце и композиторе, народном артисте СССР Муслиме Магомаеве".

Как сообщает Report со ссылкой на "Москва-Баку", об этом заявил народный артист Азербайджана Эмин Агаларов.

По его словам, к съемкам фильма приступят в начале октября в Баку: "Это - проект российского "Первого канала". Мы не финансируем этот проект, но всячески помогаем и содействуем. Актера, который сыграет Муслима Магометовича, уже утвердили. Это потрясающий актер, который похож на своего героя буквально "один в один". Сценарий уже готов. Раньше было несколько версий. Затем они менялись после общения с Тамарой Ильиничной, которая лично корректирует все реальные события, вспоминает даты, замечает несоответствие в тех моментах, о которых сценаристы просто не могли знать. Актрису, которая сыграет Тамару Синявскую, пока не уточнили".

Отметим, что выдающийся азербайджанский оперный и эстрадный певец Муслим Магомаев родился в 1942 году в Баку. Первый успех к выступающему с 14-ти лет в в Доме культуры бакинских моряков Муслиму Магомаеву пришел в 1962 году. Певец, отправившийся по рекомендации маэстро Ниязи на проходящий в Хельсинки VIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов, вернулся с медалью. По этому случаю популярный журнал "Огонек" опубликовал его портрет и статью под заголовком "Бакинский юноша покоряет мир".

В 60-е годы XX века М.Магомаев был солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, стажировался во всемирно известном миланском театре "Ла Скала".

В возрасте 31 года М.Магомаева удостоили почетного звания народный артист СССР. В репертуаре всемирно известного певца насчитывается около 600 произведений.

М.Магомаев скончался в 2008 году в Москве в возрасте 66 лет. Он похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.