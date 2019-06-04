Нетребко, Бочелли, Эйвазов дадут исторический концерт в Кремлевском дворце

4 июня в Государственном Кремлевском Дворце пройдет совместный концерт Анны Нетребко, Андреа Бочелли, Юсифа Эйвазова и Ольги Перетятько. Как передает Report организатор вечера, продюсер Максим Берин:

"Собрать оперных звезд на одной сцене казалось невозможным. График каждого из них расписан на многие годы вперед, это самые востребованные артисты современности. И все же нам это удалось: 4 июня на главной сцене страны прозвучат как классические арии, так и популярные мелодии. Безусловно, этот уникальный концерт войдет в историю музыкальных представлений, зрители приедут со всего мира. Это выступление можно сравнить с концертом Нетребко и Хворостовского на Красной площади или первым концертом трех легендарных теноров – Доминго, Каррераса и Паваротти, который состоялся в Риме в 1990 году"- процитировали в пресс-службе продюсера концерта Максима Берина.

Самые востребованные артисты мировой оперы впервые подготовили для поклонников совместную программу, которую исполнят в России. Билеты почти полностью проданы еще за два месяца до концерта.

В Кремлевском дворце прозвучат фрагменты итальянских и русских опер: сочинения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Гаэтано Доницетти, Петра Чайковского и других композиторов. В программу также войдут произведения в жанре кроссовер.

В концерте также примет участие Юсиф Эйвазов, драматический тенор, народный артист Азербайджана. В репертуар исполнителя входят преимущественно партии из итальянских опер, которые в полной мере дают проявиться как драматическому таланту, так и вокальному мастерству.