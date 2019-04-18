Немецкий эксперт: Восстановленный Нотр-Дам никогда не сравнится с оригиналом - МНЕНИЕ

"Как бы точно ни был восстановлен Нотр-Дам де Пари, он никогда не сравнится с оригиналом, чья многовековая аура и внутреннее убранство, за исключением нескольких реликвий, уже утеряны".

Об этом европейскому бюро Report заявил бывший директор исламского музея Германии, профессор университета Freie Клаус-Петер Гаасе (Claus-Peter Haase).

"Предполагается, что пожар в таком символическом здании не произошел бы при использовании современных технологий и стандартов безопасности. Причины все еще выясняются, и пока еще ничего не доказано. Благодаря плану многие ценные предметы из церкви можно было бы спасти. Представители бизнеса уже сделали пожертвования для восстановления собора. Но каким бы точным ни был восстановленный Нотр-Дам, он никогда не сравнится с оригиналом, чья многовековая аура и внутреннее убранство, за исключением нескольких реликвий, уже утеряны в огне", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что ни фотография, ни четкая копия не могут разбудить эмоциональное воздействие исторического здания.

"Хоть и редко, но памятники столь великого исторического значения, как собор Нотр-Дам в Париже, по тем или иным очевидным причинам подвергаются разрушению. Ранее собор был несколько раз поврежден огнем изнутри, были разрушены скульптуры из сцен из Ветхого Завета. Но это чудо архитектуры никогда еще не было повреждено в таких масштабах", - подытожил он.