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Назван лучший Джеймс Бонд в истории

Назван лучший Джеймс Бонд в истории В ходе голосования, проведенного еженедельником RadioTimes среди своих читателей, поклонники боевиков об агенте 007 выбрали британского актера Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории.
Искусство
11 августа 2020 г. 08:17
Назван лучший Джеймс Бонд в истории

В ходе голосования, проведенного еженедельником RadioTimes среди своих читателей, поклонники боевиков об агенте 007 выбрали британского актера Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, свое мнение высказали более 14 тысяч фанатов. В первом раунде Коннери обошел действующего агента 007, английского актера Дэниела Крейга, набрав 56% голосов против 43% Крейга.

Во втором раунде победил англичанин Пирс Броснан. Он получил 76%, обойдя австралийского актера Джорджа Лэзенби — ему досталось всего 24% голосов.

Третий раунд оказался самым неожиданным, поскольку Роджер Мур, набравший 41%, проиграл своему преемнику Тимоти Далтону, у которого 49% голосов от читателей.

Таким образом, в финале Шон Коннери столкнулся с Далтоном и Броснаном, став победителем с 44% голосов. Второе место досталось Далтону — с 32%, а "бронза" — Броснану (23%).

Напомним, что Шон Коннери стал первым агентом 007 в кино. Он снялся в шести фильмах бондианы: "Доктор Ноу" (1962 год), "Из России с любовью" (1963 год), "Голдфингер" (1964 год), "Шаровая молния" (1965 год) и "Живешь только дважды" (1967 год) и "Бриллианты навсегда" (1971). 

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