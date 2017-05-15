Научно-восстановительный центр музейных экспонатов и памятных предметов проводит ряд мероприятий

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Проводится ряд мероприятий по случаю 60-летия Научно-восстановительного центра музейных экспонатов и памятных предметов (НВЦМЭПП).

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Научно-восстановительного центра.

Приказом министра культуры и туризма Абульфаса Гараева, 11–13 мая центр организовал в Сабирабадском районном культурном центре фотовыставку и семинар-тренинг под названием НВЦМЭПП 60: во имя сохранения культурного наследия. На мероприятии присутствовали сотрудники музеев, центров и галерей Сабирабадского, Ширванского, Саатлинского и Гаджигабульского районов.

Цель заключалась в знакомстве сотрудников действующих в регионах музеев, галерей и центров Гейдара Алиева с деятельностью центра и восстановительным работами.

Очередное мероприятие из этого цикла организуют 12-14 июня в Масаллы.

Отметим, что до сих в Научно-восстановительном центре восстановили и сохранили свыше 15 000 различных экспонатов, которые были переданы в музеи.