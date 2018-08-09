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    Народный художник Натиг Алиев награжден орденом "Шохрат"

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ 9 августа президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении народного художника, профессора, почетного члена Российской академии художеств Натига Алиева орденом "Шохрат".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, Натиг Кямал оглу Алиев награжден орденом "Шохрат" за заслуги в развитии скульптурного искусства в Aзербайджанской Республике.

    Отметим, что 10 августа народному художнику Натигу Алиеву исполняется 60 лет.  

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