Народный художник Натиг Алиев награжден орденом "Шохрат"

9 августа, 2018 19:12

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ 9 августа президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении народного художника, профессора, почетного члена Российской академии художеств Натига Алиева орденом "Шохрат". Как сообщает Report, согласно распоряжению, Натиг Кямал оглу Алиев награжден орденом "Шохрат" за заслуги в развитии скульптурного искусства в Aзербайджанской Республике. Отметим, что 10 августа народному художнику Натигу Алиеву исполняется 60 лет.

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