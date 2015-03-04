​Народный артист СССР попал в больницу

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Известный российский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Юрий Соломин помещен в больницу с диагнозом внутреннего кровоизлияния желчного пузыря и острого холецистита. В настоящее время состояние здоровья народного артиста удовлетворительное.

Директор "Малого театра" Тамара Михайлова сказала, что в связи с перегруженностью работой в последнее время Ю.Соломин не заботился о своем здоровье. Поэтому состояние здоровья артиста резко ухудшилось.

Отметим, что Ю.Соломин родился в 1935 году. Известный зрителям по фильмам "Обыкновенное чудо", "Адьютант его превосходительства", "Прощай Гюльсары", "Чайка" и др. Юрий Соломин был старшим братом покойного артиста Виталия Соломина.

В 1990-91 гг. Юрий Соломин был министром культуры России. С 1988 года он руководит "Малым театром".