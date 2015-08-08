Льву Дурову экстренно провели операцию на сердце - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Медики оценивают состояние актера Льва Дурова как крайне тяжелое. Врачи Первой Градской больницы в Москве сейчас борются за его жизнь, актеру экстренно провели операцию на сердце, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Состояние Льва Дурова сейчас оценивается как крайне тяжелое. Сейчас крайне сложно давать какие-то прогнозы. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать здоровье актера", - сообщил главный врач Первой Градской больницы Алексей Свет.





Первая новость опубликована в 11:21

Народный артист СССР Лев Дуров госпитализирован в Первую Градскую больницу в Москве.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в столичной скорой помощи.

"Он госпитализирован сегодня в Первую Градскую на Ленинском проспекте", - сказал собеседник агентства.

Российский актер, режиссер, народный артист СССР Лев Дуров родился 23 декабря 1931 года в Москве. Семья Дуровых принадлежит к знаменитой династии русских цирковых артистов.

В школьные годы занимался в драматической студии во Дворце пионеров Бауманского района Москвы. В 1950 году он поступил в Школу-студию МХАТ на курс Георгия Герасимова и Сергея Блинникова. В 1954 году после окончания Школы-студии МХАТ был принят в труппу Центрального детского театра. В 1963 году вместе с Эфросом перешел в Театр Ленинского комсомола, а в 1967 году - в Московский драматический театр на Малой Бронной, где и работает по настоящее время.