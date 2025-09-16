Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Искусство
    • 16 сентября, 2025
    • 15:29
    Ильхам Намик Кямал о проблемах молодых актеров: Нужда делает их зависимыми и уязвимыми

    Раньше выпускники университетов получали распределение по районам, и все их основные потребности сразу обеспечивались, сегодня же ситуация иная.

    Об этом в интервью Report сказал народный артист Ильхам Намик Кямал.

    По его словам, Университет культуры и искусства - единственный вуз в Азербайджане, который готовит специалистов для всех государственных театров:

    "Сюда входят и Баку, и регионы. То, что выпускники сталкиваются с проблемой трудоустройства, - это правда. Все упирается в систему распределения. Допустим, тебя направили в Гянджу, ты едешь, а что дальше? Дальше - ничего. Никто не предоставляет жилье, не покрывает расходы. Молодой специалист, оказавшийся в регионе, вынужден выбирать: платить ли за аренду из зарплаты в 500 манатов или тратить ее на собственные нужды"

    Народный артист отметил, что проблема нужды среди молодежи крайне острая:

    "Я всегда говорил и повторю снова: пусть Аллах не испытывает никого нуждой. Если человек искусства оказывается в нужде, он теряет гордость. Начинает зависеть от других, перестает быть свободным. Как молодой актер, у которого нет денег даже на сезонные фрукты, сможет завтра сыграть на сцене роль короля? Человек, поглощенный заботами о выживании, не может воплотить ни короля, ни визиря".

    С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

    актеры доходы роль театр молодежь
    Xalq artisti: Gənc aktyorun nübar meyvəni almağa pulu yoxdursa, səhnədə şah rolunu necə oynayacaq?

