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    ​Народный артист: Хочу поставить несколько произведений Мирзы Джалила

    В одном из региональных театров поставлю спектакль Игра в кишмиш

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Мне хочется поставить несколько произведений Джалила Мамегулузаде".

    Об этом в заявлении Report сказал народный артист, режиссер Вагиф Асадов.

    По словам режиссера, он намерен поставить несколько произведений Д.Мамедгулузаде: "Спектакли, поставленные мной в Театре юного зрителя, до сих пор входят в репертуар театра. Мне хочется поставить несколько произведений Мирзы Джалила. Хочу поставить его произведения, которые либо вообще не ставились до сих пор, либо ставились очень редко. В одном из региональных театров я поставлю спектакль по мотивам его произведения "Игра в кишмиш" ("Kişmiş oyunu"). Еще мне хочется поставить произведение "Мертвецы" ("Ölülər"). Пока это лишь планы на будущее. Если будет угодно Аллаху, мне удастся осуществить задуманное". 

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