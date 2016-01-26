​Народный артист: Хочу поставить несколько произведений Мирзы Джалила

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Мне хочется поставить несколько произведений Джалила Мамегулузаде".

Об этом в заявлении Report сказал народный артист, режиссер Вагиф Асадов.

По словам режиссера, он намерен поставить несколько произведений Д.Мамедгулузаде: "Спектакли, поставленные мной в Театре юного зрителя, до сих пор входят в репертуар театра. Мне хочется поставить несколько произведений Мирзы Джалила. Хочу поставить его произведения, которые либо вообще не ставились до сих пор, либо ставились очень редко. В одном из региональных театров я поставлю спектакль по мотивам его произведения "Игра в кишмиш" ("Kişmiş oyunu"). Еще мне хочется поставить произведение "Мертвецы" ("Ölülər"). Пока это лишь планы на будущее. Если будет угодно Аллаху, мне удастся осуществить задуманное".