Народный артист Азер Рзаев получает лечение на дому

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Состояние здоровья композитора, народного артиста и заслуженного деятеля искусств Азера Рзаева удовлетворительное.

Об этом Report сообщила дочь композитора Ульвия Рзаева. По ее словам, отец на протяжении долгого времени лечится дома: "Общее состояние нормальное".

15 июля композитору исполнилось 85 лет. Его дочь заявила, что А.Рзаев из-за возраста и проблем со здоровьем не выходит из дома: "Он чувствует себя нормально. После смерти матери о нем забочусь я. Он уже постарел, но его сердце все еще переполнено музыкой. Руководство союза композиторов поздравило отца с 85-летним юбилеем. Хочу, чтобы осенью состоялся концерт из произведений отца. Несмотря на то, что он сам не сможет побывать на концерте, вновь прозвучит музыка Азера Рзаева. Это будет приятно для него".

Напомним, что Азер Рзаев родился 15 июля 1930 года в Баку. Он является сыном выдающейся оперной певицы Хагигат Рзаевой.