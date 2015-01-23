Народная артистка перенесла инсульт

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Состояние здоровья народной артистки Нурии Ахмедовой остается стабильно тяжелым.

Как сообщает Report , об этом заявил главврач 6-ой объединенной городской больницы Нариман Мамедов.

По его словам, народная артистка поступила в больницу сегодня утром с резким нарушением мозгового кровообращения: "Когда ее доставили к нам, состояние Нурии ханум было достаточно тяжелым, она перенесла инсульт. Сейчас ее состояние остается стабильно тяжелым. Хотя мы поместили Нурию ханум в реанимацию, она в сознании, реагирует на окружающее, может говорить и двигаться. Ближе к вечеру получим ответы анализов, после чего назначим лечение. Надеюсь, что осложнений не возникнет".

Главврач добавил, что процесс лечения артистки контролируется лично министром здравоохранения Октаем Ширалиевым.

Напомним, что Н.Ахмедова родилась в Баку в 1950 году.