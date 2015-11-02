​Народная артистка отметила 75-летие

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Народная артистка Азербайджана актриса Эльмира Шабанова отметила 75-летие.

В заявлении Report народная артистка сказала, что в отличие от предыдущих лет, на этот раз она отметила день рождения без традиционного торжества.

По ее словам, в день рождения она получила множество поздравлений: "1 ноября мне исполнилось 75 лет. Я благодарна всем, кто не забыл меня в этот день, позвонил и прислал цветы. Хотя у меня был юбилей, я отметила его очень скромно. Меня поздравили дети и внуки. Этого мне достаточно. Главное, что я чувствуя себя хорошо".