Народная артистка Кенуль Хасиева после празднования Нового года будет размещена в больнице

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Народная артистка Кенуль Хасиева после празднования Нового года начнет получать лечение в неврологическом отделении Республиканской клинической больницы.

Об этом Report сообщила она сама.

Она отметила, что сейчас получает временное лечение дома: "Каждый день меня навещает медсестра. Мои сестры и сын тоже рядом. Я совсем не хочу, чтобы сын видел меня в таком состоянии, на него это плохо влияет. У меня боли в грудной клетке, немеют руки и ноги. Я слышу звуки плача, ругательств. Раньше мне казалось - это предынфарктное состояние, дважды вызывала скорую помощь. Они сказали, что серьезных проблем с сердцем нет, это нервы. Сейчас мне делают успокоительные инъекции. Большую часть дня я сплю".

Народная артистка сообщила, что ввиду долгого отсутствия работы была вынуждена влезть в долги, а теперь ей трудно их отдавать: "Я уже три года не выступаю ни на концертах, ни на свадьбах. Я была вынуждена тратиться на ребенка и свое лечение. Я должна двум людям. Они дали мне долг в долларах... Потом доллар поднялся в цене. После выздоровления я снова буду ходить на концерты и свадьбы и верну долги. Главное - здоровье".