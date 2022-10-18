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Начата подготовка к съемкам сериала об Отечественной войне

Начата подготовка к съемкам сериала об Отечественной войне Начаты работы по созданию многосерийного художественного телевизионного фильма под условным названием "Отечественная война в Карабахе"
Искусство
18 октября 2022 г. 16:05
Начата подготовка к съемкам сериала об Отечественной войне

Начаты работы по созданию многосерийного художественного телевизионного фильма под условным названием "Отечественная война в Карабахе".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела аудиовизуальных и интерактивных медиа Министерства культуры Руфат Гасанов на брифинге.

По его словам, продолжается подготовительный этап производства сериала, посвященного великой победе азербайджанского народа в 44-дневной Отечественной войне: "Съемки будут проводиться в городах Баку, Гяндже и Шуше, а также в Физулинском, Губинском, Исмаиллинском, Дашкесанском, Шамахинском, Габалинском, Хызинском районах и поселке Гадрут".

Гасанов сообщил, что съемки телесериала об Отечественной войне начнутся в марте будущего года: "Сериал будет состоять из 8 серий, каждая из которых будет длиться 1 час".

Сериал снимается турецкой компанией Bozdag Film при поддержке министерства культуры Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi ilə bağlı serialın istehsalına başlanılıb

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