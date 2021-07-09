Набросок Леонардо да Винчи продан за крупную сумму

Созданный Леонардо да Винчи набросок "Голова медведя" продан 8 июля, за 8,86 млн фунтов стерлингов (12,2 млн долларов США)

Созданный Леонардо да Винчи набросок "Голова медведя" продан 8 июля, за 8,86 млн фунтов стерлингов (12,2 млн долларов США).

Как передает Report, об этом сообщил аукцион Christie's в Twitter.

#AuctionUpdate Leonardo da Vinci's 'Head of a bear' achieved £8,857,500 in The Exceptional Sale, setting a new #WorldAuctionRecord for a drawing by the artist. The drawing is an exquisite demonstration of #LeonardodaVinci 's unsurpassed mastery as a draughtsman. #ClassicWeekLondon pic.twitter.com/d0Ja2Ualub — Christie's (@ChristiesInc) July 8, 2021

Таким образом, изображение ушло с молотка по нижней границе изначальной оценочной стоимости, составлявше Небольшая зарисовка размером 7x7 см выполнена серебряным карандашом на бумаге розово-бежевого оттенка.

Изображение ценится точной и трудоемкой техникой, которой Леонардо обучил флорентийский художник Андреа дель Верроккьо (1435–1488). По мнению экспертов, этот рисунок Леонардо сделал в начале 1480-х годов, предположительно, до переезда из Флоренции в Милан около 1482 года.й от 8 млн до 12 млн фунтов стерлингов.