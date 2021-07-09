Набросок Леонардо да Винчи продан за крупную сумму

Таким образом, изображение ушло с молотка по нижней границе изначальной оценочной стоимости, составлявше Небольшая зарисовка размером 7x7 см выполнена серебряным карандашом на бумаге розово-бежевого оттенка.
Изображение ценится точной и трудоемкой техникой, которой Леонардо обучил флорентийский художник Андреа дель Верроккьо (1435–1488). По мнению экспертов, этот рисунок Леонардо сделал в начале 1480-х годов, предположительно, до переезда из Флоренции в Милан около 1482 года.й от 8 млн до 12 млн фунтов стерлингов.