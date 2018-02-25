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    На Берлинале объявили победителей

    Золотого медведя кинофестиваля получила румынская картина

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Международный берлинский кинофестиваль в 68-й раз объявил своих победителей. "Золотого медведя" получила румынская картина "Не трогай меня" режиссера Адины Пинтилие.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, фильм "Довлатов" увез в Россию "Серебряного медведя" за выдающийся художественный вклад, приз вручили художнику по костюмам Елене Окопной.

    Берлинале проходил в столице Германии с 15 февраля. В конкурсе участвовали 19 картин из Норвегии, Германии, Франции, Филиппин, Уругвая, России. Судьбу картин решало международное жюри во главе с немецким режиссером Томом Тыквером.

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